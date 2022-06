La Foto del Día: "En realidad, no juega, se esfuerza, lucha”

La foto que hoy me ha llamado la atención es una de las excelentes imágenes que se exponen en PhotoEspaña. Está tomada en los años 50 en una calle pobre de una ciudad de los Estados Unidos. Delante de una casa adosada un niño juega. A sus espaldas tres escalones gastados, con una barandilla de hierro dan la bienvenida a quien entra en el apartamento. Junto a las tres escaleras de acceso, otras escaleras por las que se desciende al sótano. Un bajo, un basement, en el barrio de esa ciudad es todo un mundo. Con escasa luz, el bajo es el trates tero del polvo y de los muebles de la familia, es la habitación para la caldera que se estropea a menudo, es el lavadero. Es a veces el dormitorio para ojos que solo ven los zapatos de los agitados peatones. Los marcos de las ventanas, los herrajes y los ladrillos de la fachada de la casa tienen encima el cansancio de la dispersión, el cansancio de no saber muy bien para qué sirven. El niño que juega agita en el aire del verano, en el aire cargado, una cinta de tela. En realidad, no juega, se esfuerza, lucha para que la cinta dibuje un círculo perfecto, un rosco rotundo y claro. El niño busca lo que todos, encontrar lo que el aire esconde: un anillo que no deje nada fuera, una rueda infinita, una esfera perfecta. El niño forma un redondel para que tenga un centro. No se echan las ruedas a rodar por qué sí. La cinta, el tiovivo, los platos, los anillos, las sortijas se echan a rodar para encontrar el ombligo del mundo, el centro del que todo nace, en el que todo se resume, en el que todo se prolonga. El niño cuando pinta un redondel en el aire no juega, busca lo que buscará toda su vida.