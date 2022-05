La Foto del Día: “ Quizás había visto morir a uno de sus compañeros”

La imagen que me ha llamado hoy la atención es de un fotógrafo que se llama Christopher al que no conozco de nada. Una joven rubia, vestida de negro, se apoya en un banco de madera noble. La chica, con la belleza blanca de los eslavos, se cubre la cabeza con un pañuelo blanco y mira al suelo con un gesto grave, serio. Se apoya en un banco de madera como si llevase un gran peso sobre sus hombros. La joven es la traductora. El traducido está a sus espaldas, separado por unos cristales de seguridad. Los dos jóvenes están en un tribunal. El traducido es un joven de 21 años, se llama Vadim, viste una sudadera gris y azul y lleva la cabeza rapada. Mira al suelo también él. Tiene una cara aniñada. Y acaba de pedir perdón, acaba de pronunciar esa palabra difícil, imposible. Acaba de pedir perdón a la familia por haberle pegado un tiro a un hombre de 62 años, que no era soldado, que estaba desarmado, que no hacía la guerra. Vadim ha sido declarado culpable. Quizá Vadim el día que disparó contra un ucraniano desarmado estaba nervioso, airado. Quizás había visto morir a uno de sus compañeros. Quizá estaba envenenado por la propaganda. O quizá nada de eso sucedió y no estaba drogado, no estaba borracho y tuvo plena conciencia y la cabeza muy fría cuando apretó el gatillo. La vida se le fue al ucraniano de 62 años en un soplo. Vadim no puede olvidar su cara. Es lo primero que ve al levantarse, lo último que le viene a la cabeza cuando se duerme, en todas sus pesadillas está aquel momento. Vadim está encadenado al mal que hizo. A veces intenta justificarse, otras le echa la culpa a sus jefes y siempre, sin pensarlo mucho, sabe que es culpable de un horrible y cobarde delito. La familia del asesinado también está encadenada a la pérdida del padre, marido y abuelo. Los tribunales han hecho justicia. Pero ni al soldado ni a la familia les basta. Hace falta algo, hace falta alguien que sea más fuerte que los horrores sufridos y provocados para no estar de por vida apresado.