Foto del día: "¿Quién escucha al jinete de la tapia en sus balbuceos?"

La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. La instantánea está tomada por la noche, Un grupo de jóvenes bebe y fuma junto a una tapia con grandes letras de gafiti, a la luz de las farolas. Las palabras de la pintada no dicen nada comprensible. Dos de los protagonistas de la foto están encaramados sobre la tapia, a horcajadas, cabalgando la madugrada, se sienten, seguro, jinetes del destino. Cinco chicas en un banco de piedra amontonan latas vacías, apuran una cerveza ya caliente para no apurar soledades frías, que el acohol tiene el mismo efecto que la conversación fácil que fluye sin rumbo y que quema el tiempo y las horas como si fuera papel de liar. Unos metros más adelante, sentados en unos escalones sucios, dos chicas más charlan con un chico que escucha con las manos cruzadas. ¡Quién sabe que estará oyendo¡ Quizás el lamento del desamor, la frustracion de una injusticia que se considera invencible. ¿Cuánto durara la escucha? ¿Le servirá de consuelo a la que habla, habra un silencio, un gesto, una palabra de quien escucha que le abra el alma, que le de consuelo a quien habla? ¿Quedarán las frases dichas tiradas como las colillas que acompañan a los amos de la noche? ¿Quedarán las confidencias huérfanas en el aire como están las palabras huérfanas en el muro? ¿Quién escucha al ginete de la tapia en sus balbuceos? ¿Quien recoge la sonrisa de complicidad de la chica de los pantalones rotos y del pelo rapado? ¿Quedará ese gesto, mueca que mendiga compañía, tirado como las latas vacías a la espera del barrendero municipal? A la mañana siguiente de la gran noche, ¿quien escuchará el rugido que los chicos llevan dentro?