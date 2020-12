La Foto del Día: "Que lo quieran siempre"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el catálogo de la exposición de Matías Costa. La exposición se titula Solo. Y en la imagen hay un joven, casi un niño, sumergido en el agua. El agua tiene el color gris del plomo, el color de la pesadez derretida, el color del tiempo en el que no pasa nada, el color de las horas y los días se suceden sin alegría, sin risas entregadas, sin canciones. El joven, casi un niño, está de espaldas, de pie en el agua. El pelo muy negro y los hombros delgados y huesudos. El joven, casi un niño, se refleja en el agua gris con una silueta pequeña. Y es que está encogido pero a medias, solo un poco encogido, como si no quiera confesarse que tiene frío. El cuerpo del joven, casi niño, la palidez de su piel, en medio del agua sin alma, del mundo sin alma, es como una petición, como una súplica. Esta el joven, el casi niño, esperando a ser concebido de nuevo, esperando volver al vientre de su madre, está esperando volver a ser parido, acunado, amamantado. Está el joven casi niño pidiendo, suplicando, con su cuerpito delgado, que digan su nombre usando un diminutivo, que le riñan por lo que ha hecho mal, que le saquen al parque, que le cojan de la mano mientras mira a los muertos, que le sonrían mientras juega, que le estimen, que le curen, que le hagan ver que no hay nada más importante que lo que lleva debajo de la piel, está esperando el joven casi niño con su cuerpito de frío que lo engendren otra vez, que lo quieran siempre.