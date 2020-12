La Foto del Día: "Lo que dice cada instrumento"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Es una foto en blanco y negro. Es el retrato de una orquesta que ensaya. Parece que cada señor y cada señora música están tocando algo diferente. Si escuchas al violín de fondo parece que tiene una voz apenada, una voz que pide consolación, las palabras del violín piden que se acabe su lucha y que sus crímenes sean perdonados. El chelo que hay a su lado, con voz baja y profunda, pide otra cosa, pide que los valles se levanten, que lo torcido se enderece y que lo que tiene arrugas sea poco a poco más plano. Parece que cada instrumento canta una canción diferente. Porque la señora viola que siempre es muy discreta y casi no se le nota, está invitando a todos los músicos y a los que no son músicos a que se levanten porque la niebla y la tiniebla se ha disipado. Y los platillos, que suenan como a risa, una risa de alegría, acaban de chocar y parecen que dicen que una luminaria se ha encendido en el cielo. Todo se entienden mejor cuando se le mira la cara al señor director que alarga las manos, bajo su batuta se entiende lo que dice cada instrumento. Un Niño se nos ha dado, canta con la muy boca mu abierta el señor director. Y todo entonces se comprende.