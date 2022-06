La Foto del Día: "No parece preocuparles demasiado "

La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada en una bahía. Una bahía pequeña con un espigón largo de puerto. El faro rojo en el extremo está algo desdibujado por una bruma muy tímida. El agua de la mar océana muy calmada con un azul pacífico que quiere ser gris. Cuatro señoras bajan por unas escarpadas escaleras de metal. Las escaleras descansan en grandes piedras de un granito suavizado por el musgo. La primera señora se ha puesto un gorro rosa para no pasar demasiado frío. Las cuatro gastan trajes de baño de cuerpo entero. Una de ellas está bastante canija y otra entrada en carnes. No parece preocuparles demasiado. Las señoras van a nadar, a disfrutar, a reírse juntas y a hablar de sus cosas mientras hacen el muerto y se quedan muy quietas para flotar bien. Las señoras tienen esa edad en la que es más fácil recibirse a sí mismo con una cierta ironía y con una buena dosis de ternura. Las señoras están en una edad en que es más fácil recibirse a sí mismo no como una idea, no solo como una mente que piensa, sino como un cuerpo con muchos límites y también con muchas alegrías. La alegría, por ejemplo, de poder todavía bañarte con las amigas. A base de lemas estúpidos como eres lo que comes, a base de anuncios de gimnasios, de chicos musculados, de chicas esculpidas, sin darnos cuenta acabamos enfadados con nuestras manos, con nuestros brazos, con nuestra tripa, con nuestras piernas. Cada libra de carne que lleva nuestro nombre se ha convertido en una enemiga que hay que moldear, fortalecer, machacar y , perfilar siguiendo no se sabe bien qué moda cambiante. A base de pelearnos con nuestros pobres huesos nos recibimos a nosotros mismos cada mañana como un estorbo. No queremos ser lo que somos. Ya ni podemos bañarnos en paz con unas amigas