Foto del día: " Luz de finales de mayo, luz de principio de junio, luz de la segunda primavera"

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Luz de finales de mayo, luz de principio de junio, luz de la segunda primavera, dulce, suave, como la luz que se apodera de uno por dentro en los mejores momentos. Bajo esa luz, una pareja de viejos, todavía no ancianos. Los dos con el pelo blanco, los dos vestidos de blanco. Los dos miran el horizonte juntos, miran el horizonte en una playa, bajo sus pies una ola de plata ya rota, una ola larga y mansa, con la sonrisa muy larga. La playa de chinas finas y arena. Ella lleva en la mano una bolsa de la compra, el está más distraído, los hombres, ya se sabe, siempre más distraídos. Miran al mar, los dos, una vida juntos, y es inevitable, preguntarse como hacía el poeta: por qué si son una pareja, o sea si son el uno y el otro, por qué mientras miran el horizonte, siente uno la necesidad de preguntarse quién es está a su lado, mirando al horizonte, volviendo del horizonte, marchándose hacia el horizonte. La pareja después de descalza y camina con pasos lentos sobre la arena, vuelve a llegar la risa del mar, blanca, y vuelve uno a preguntarse, ¿quién es ese tercero que camina junto a ellos? Paseo yo también, no por la playa, y cuento, y somos tu yo, pero si miro hacia adelante por el camino de los castaños siempre hay otro caminando junto a ti. Los protagonistas de la foto vuelven a casa, abren una botella de vino, charlan con la intensidad de los primeros tiempos, callan después con un silencio nuevo, se hacen la última caricia del día, yacen en sus lechos, y en cada momento hay un tercero, cuentas y salen tres. ¿Quién es ese tercero que camina junto a ellos?