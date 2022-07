La foto del día: "Los ojos de la niña se posan atentos en un libro rojo"

La foto que me ha llamado la atención hoy llega de lejos. En el centro de la sala de una casa modesta, que seguro que sirve también de dormitorio, hay una niña de pie. Entra mucha luz por una ventana antigua de madera. Los reflejos de un cerezo silvestre juegan con los cristales buscando una segunda vida. En el marco del ajimez reposa una tetera de plástico. La estancia esta invadida por un gran sofá con arabescos. La niña viste de rosa claro, una gasa de seda blanca le sirve de pañuelo. Debajo del velo asoma un pelo espeso de azabache. Los ojos de la niña se posan atentos en en un libro rojo. Con una mano delicada sostiene el lomo y con la otra señala la líneaque está leyendo. La niña no dice nada, la niña está leyendo, y en su silencio la historia de Timbo y Silerio suena con fuerza. Timbo y Silerio eran dos mozos muy amigos que se vieron envueltos en una riña con muchas espadas y muchas puntas. Timbo defendió a Silerio. Silerio consiguió escapar. Timbo quedo preso. Silerio le ayudó a fugarse Timbo se enamoró de una bella moza. Silerio, como buen amigo, le ayudó a encontrarse con la chica. Pero a la muchacha no le gusta Timbo sino el intermediario, Silerio. Y Silerio, aunque también estaba prendado de ella, con el corazón desgarrado abandonó la ciudad para que su amigo pudiera cortejarla. Silerio y Timbo son amigos en las refriegas, en los presidios, en los amores. Y a la niña, leyendo, le corre una culebrilla por la espalda. Porque la historia es bonita, porque una historia de lealtad y de hermandad es como una música que no cambia nada y lo cambia nada. La niña deja de leer su libro rojo, se asoma a la ventana, mira al cerezo con esa paz, con esa tranquilidad que da saber lo que se quiere: espera que bajo el cerezo aparezca una Sileria o una Timba.