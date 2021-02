La Foto del Día: "Los oídos que escuchan a quien sabe lo que cuenta no engañan nunca"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en El País. Bajo una sombra tupida un grupo de mujeres se ha sentado a escuchar. Hay una huesuda, otra más rellena, algunas jóvenes, otras viejas. En segundo plano, apoyados en los árboles de una selva generosa se ven algunos hombres. Y al final luz y las hojas en aspa de algunos plátanos. En el centro de la escena hay una mesa de madera, rustica, elemental. Y sobre el tablero claro un transistor negro. Es una radio antigua, de plástico, con muchos años de uso y con una antena disparada hacia el cielo. Las mujeres sienten la voz que sale del aparato muy atentas, unas miran a un punto impreciso que está delante de sus ojos, otras agachan la cabeza. Ninguna mira a sus compañeras, no quieren distraerse todo. La voz, quizás más aguda de lo esperado, quizás arrastrando las eses, quizás equivocándose, quizás con un acento demasiado marcado, lo llena todo: trepa por los árboles, repta por el suelo, se queda pegada en las yemas de los dedos, entra en el cuerpo y en el alma a la vez que las mujeres respiran. Quizás la voz de la radio les esté contando una historia que las mujeres ya han vivido, una historia de la que las mujeres son las protagonistas. Pero cuando las historias entran por el oído es cuando se entienden,se comprenden de verdad. Las mujeres pueden haber visto prodigios o desastres, pueden haber leído maravillas y horrores, pero solo cuando lescuchan las maravillas y los prodigios contados por la voz de otro pueden dar fe de esas maravillas y prodigios. Los ojos pueden engañar, pueden mirar y no ver, los oídos que escuchan a quien sabe lo que cuenta no engañan nunca. El silencio puede ser una trampa si solo escucha los pensamientos de quien calla. Pero el silencio en el que los oídos escuchan a quien sabe lo que cuenta no engaña nunca