Foto del día: 'Los muros se construyen para aislarse y no dejar entrar"

Me quedo con una foto que publica el diario El País en su sección de internacional. La foto tiene mucha profundidad. En primer plano aparece cuatro hombres uniformados con sombreros muy grandes. Dos de ellos cargan con un fusil. Los cuatros hombres vigilan un puesto de control. Uno de ellos se apoya en una señal que dice pare. Detrás de los cuatro hombres hay un puente grande, un puente grande con doce carriles. El puente está desierto. Tres barreras lo mantienen cortado, la primera y la segunda son casi una barricada. La tercera un muro improvisado. El puente bajo el sol está desierto. Hay carteles que indican la distancia hasta la próxima localidad. Pero esos carteles que anuncian una distancia que no se puede recorrer parecen un grito ahogado, un grito cruel. Hay que leerlos así: usted, si pudiera pasar, solo tendría que recorrer tres kilómetros hasta el pueblo más cercano. Está usted a tres kilómetros, solo tres kilómetros de su destino, pero por este puente no se cruza.

Los muros son una negación. Se pone uno delante de las vallas y no puede ver lo que hay detrás. Los muros se construyen para aislarse, para no dejar entrar. Pero el muro al final te deja en el olvido. Pero los puentes destruidos, los puentes rotos, los puentes frustrados hacen más dolor que los muros. Porque un puente bloqueado es siempre una promesa que se está frustrando. Al otro lado está el destino, se ve dónde uno quiere llegar, pero ese destino que parece al alcance de la mano, ese destino que reabre permanentemente la herida, esta vetado. Reconstruir puentes quebrados quizás sea la tarea más hermosa pero más ardua que existe. Para reconstruir puentes hay que olvidarse del pasado, de las quebraduras que han quedado en el empedrado, para reconstruir puentes es necesario estar apegado mucho al presente y permanecer con los ojos obstinadamente fijos en el destino al que se quiere llegar. Bello oficio el de reconstruir puentes, oficio que deberían enseñarnos a todos.