Foto del Día: “las tinieblas de la noche se aclaran”

La foto que ha captado mi atención la ha publicado La Vanguardia en su sección de Vivir. Es una foto tomada en un pequeño parque en San Cugat, en Barcelona. De fondo un paseo de árboles todavía jóvenes y un manto espeso de hierba alta, crecida, asilvestrada, salpicada por los copos de margaritas diminutas. Y luego una valla de madera, baja, que no llega a la cintura. Y delante un banco también de madera, gastado por el tiempo, por el uso. De este banco se fueron, cuando todavía la brisa daba frío, de este banco se han ido los ancianos y sus ojos que redescubrían el mundo en la intendencia de gorriones, las niñas con trajes blancos, los amantes que se querían sin saberlo. De este banco nos hemos ido y le han crecido unas espigas muy largas, algo insolentes, espigas libres ya granadas que se abren paso entre los maderos. Se preparan las espigas para volverse rubias, para dar su cosecha, han crecido mientras nosotros no estábamos. Mientras nosotros no estamos y sin pedirnos permiso pasan muchas cosas: las tinieblas de la noche se aclaran y llega la señora aurora. Mientras nosotros no estamos, porque andamos muy ocupados lavándonos los dientes o embistiendo con mucho afán algún recado, sale primero una puntita redonda y roja de un sol que pronto aparece entero en el cielo. Inclusos mientras nosotros no estamos quedamos amanecidos, quedamos compuestos con pies y manos, con memoria, aunque nosotros no estemos nuestros dedos siguen tocando y nuestras manos bailan. Incluso mientras nosotros no estamos quedamos puestos en el mundo, y hay veces que hasta nos damos cuenta.