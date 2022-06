La Foto del Día: " Humo blanco de fuego”

La foto que me ha llamado la atención hoy no está en ningún periódico ni en ninguna web. La he tomado hace unas horas En la pequeña esquina de cielo que se ve, una nuble blanca, nube de humo de encinas, rebollos y pinos que tardarán, si se salvan, mucho tiempo en tener hojas blancas. Humo blanco de fuego. Debajo una pequeña jaima y una mesa en torno a la que trabajan que tres hombres y cuatro mujeres. Sobre la mesa se despliega un mapa sujeto con cuatro piedras para que el viento no se lo lleve. El viento se ha convertido en el gran enemigo, parece que un fuelle lo agita desde el infierno. Suenan de vez en vez las aspas de un helicóptero, el motor lejano y ronco de un avión con mucha panza. Pero los siete que hay debajo de la jaima no levantan la cabeza, no se distraen. Atentos, sintiéndose cerca del compañero, remueven lo mejor que hay en su alma y en su corazón para librar la batalla. Llevan así horas, una habla con un walky, otro escribe en un ordenador, varios miran y remiran el mapa. Detrás de la jaima sin que se les vea un puñado de hombres comen en silencio y con voracidad pan y ceniza. Tienen los ojos de no haber dormido en mucho tiempo, la piel tostada, el uniforme tiznado de negro. La tensión todavía palpitando en la sangre y el miedo escondido. El enemigo no tiene alma y es traicionero, la gran candela te envuelve sin que te des cuenta. Y en medio de la tragedia hay algo precioso en este estar juntos luchando, en este compañerismo adulto, en este no rendirse ante la fatalidad.