La Foto del Día: "No fue suficiente para que la que niebla se levantara"

La foto que me ha llamado la atención hoy es de Manolo Laguillo. Laguillo sabe mucho de luz y de fotografía y hay ahora una exposición suya en Barcelona. El retrato que me ha llamado la atención es el retrato de una playa modesta. Una playa chiquita, encajonada entre grandes rocas. La arena intenta abrir paso. A la playa, que está rodeada de vallas metálicas, se baja por unas escaleras empinadas. Es un playa pobre, para pobres. Hasta ocho familias se arremolinan en bañador, con esa intimidad de cuerpos desnudos que solo es tolerable a la orilla del mar. Una señora con curvas consoladoras está tumbada boca arriba, un grupo de mozos y mozas conversan sentados sobre toallas de rayas, alguien lee un periódico, un padre intenta organizar un campamento familiar, mueve bolsas con cubos, palas, el almuerzo y la merienda y a lo lejos algunos chavales desafían la dureza de las rocas maritimas y se castigan los pies. En fin, escenas habituales de una playa pobre para gente pobre que sabe disfrutar con inteligencia de la vida. En la foto no se ve el mar, solo se oye, tampoco se ve el sol. Porque la playa pobre está cubierta por una fina niebla. Los cuerpos en bañador no se tuestan, hace incluso un poco de frío y algunos se han puesto camiseta. El mar es una canción sin rostro, no se ve la sonrisa de las olas. Día de playa marcado por la ausencia. Fuimos a la arena y no había ni luz ni el infinito azul. Y nos dimos cuenta de que ni siquiera esos tesoros de pobre nos eran debidos, nos dimos cuenta que también en la arena estábamos pendientes de un imprevisto. Soplamos pero no fue suficiente para que la que niebla se levantara. Contingencia.