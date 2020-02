Foto del día: "No es fácil dejar marchar, dejar partir"

La foto que me ha llamado la atención la publica El Mundo. Es una imagen de agencia con valor de crónica pero parece una obra creación artística que materializa una pesadilla. La foto está tomada en Enzui, un pueblo de Kenia. En el centro aparece un hombre, negro, fuerte y grande velado por una cortina densa y tupida formada por langostas. Se entrevé un fondo verde sano, quizá de selva, se entreven los dientes del hombre, sus ojos semicerrados que quieren conjurar el azote, se ve su palma derecha levantada pidiendo paz a la nube de grandes insectos, queriendo dar un paso pero sin conseguir avanzar. Se oye en la foto el zumbido de las alas, la vibración inquietante y angustiosa de las langostas feroces. Una sola, diez, veinte serían poca posa. Pero son legión, forman una cortina, habitan en los sueños de la fiebre y se han hecho zumbido, aire agitado. La amenaza de lo incontable, como la plaga de las ranas, de las moscas, como las otras plagas, anónimas. Buscaremos un culpable, porque siempre hay que encontrar a alguien a quien colgarle el San Benito ¿Será simplemente una fatalidad? ¿O será la obstinación, la del faraón, la nuestra? No es fácil dejar marchar, dejar partir. Piensa uno que si no deja partir a quien se quiere ir le va a cuidar mejor, piensa uno que el que se quiere marchar no sabe cuidarse de sí mismo, piensa uno que la libertad del que se quiere ir al desierto es una amenaza. No es fácil dejar marchar. Y luego llegan las langostas, las plagas, las pesadillas materializadas. Y todo por no dejar marchar.

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas, emitido el 3 de febrero de 2020. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.