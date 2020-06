Foto del Día: "Están las lanzas fuera de su sitio"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es un retrato del nuevo Prado, del Museo del Prado resumido que se abre dentro de unas horas. En la galería central ese diálogo de gestos ya dura siglos, el diálogo del señor Spinola y el señor Nassau, y sus lanzas, y el caballo grandón y de culo que pintara el señor Velázquez. Están las lanzas fuera de su sitio y eso que estén en otra pared colocadas Las lanzas invita a mirar otra vez. Las niñas bonitas, los gorriones en el alfeizar, el baile de las hojas de los chopos y Las Lanzas del señor Velázquez se pueden mirar muchas veces, porque con las cosas bonistas, los instantes sobre los que se columpia el universo pueden mirarse muchas veces. Están ahí los piqueros del rey español con su infinidad de lanzas, temibles y el señor Spínola, que los comanda, después de cuatro años de asedio, de furia, de destrucción, todavía en el cuadro hay humo. Después de cuatro años en los que el enemigo ha ido siendo cada vez más enemigo, porque en la guerra y en la vida el tiempo aumenta la enemistad, allí está el enemigo, el capitán del enemigo, Nassau, al servicio de la casa de Orange. El enemigo está derrotado, sus hombres han luchado como héroes, Nassau se dispone a arrodillarse y entregar las llaves de la ciudad de Breda que ha caído. Y llega uno de esos instantes sobre los que gira el universo, el señor Spinola, señor porque no humilla al vencido, señor por que no mira las llaves de la ciudad, señor porque mira a los ojos al adversario, impide que Nassau se arrodille. Hubiera preferido Nassau morir antes que rendirse y se encuentra al señor Spinola que le recoge con una piedad viril. Y ya digo, el instante pintado por el señor Velázquez remueve el universo, confirma lo que todos intuimos en secreto.