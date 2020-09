La Foto del Día: "Están escritas en su alma"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en el catálogo de la exposición que la Fundación Mapfre ha organizado sobre ese gran fotógrafo que es Lee Fried-lander, un estadounidense que ha retratado como nadie, durante décadas, la vida cotidiana de los norteamericanos. En este caso se trata de una imagen en blanco y negro. Lee disparó en los años 50 su cámara contra una puerta giratoria de un gran edificio de Nueva York. Una luz fría, casi metálica, hace claroscuro con los tres protagonistas del cuadro. El primero es un hombre que viste una camisa a cuadros y se cubre con un sombrero bajo, empuja una de las alas de la puerta, no se le ve la cara. Mientras entra, sale por la giratoria una mujer joven, con un vestido ceñido, una falda corta y unos elegantes zapatos de tacón a juego con un bolso claro. La chica está ensimismada en sus pensamientos, en lo que mastica su corazón. Quizás un desengaño, una frustración. Y del tercer personaje tenemos solo el reflejo, también en la puerta, el reflejo de un directivo con traje y corbata que carga con una cartera muy pesada. Hombre a cuadros, chica joven elegante sobre tacones, hombre de negocios en una encrucijada de cristal y de metal. Seguramente no se conocen, no se han visto nunca. Por un instante comparten su sitio en el mundo. Nos pasa a menudo, compartimos un instante en el mundo con desconocidos. Estoy seguro que si los tres personajes sentaran a tomar un café, si se contaran sus vidas, se darían cuenta de cuántos deseos, de cuántas vibraciones, de cuantas razones están escritas en su alma con una gramática compartida.