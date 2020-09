Foto del Día: "Ese lucero de la mañana"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es un retrato de cerca del lucero. Al lucero, estrella sin párpados, madrugador y sereno de la noche, al lucero sin párpados, lo tenemos tu y yo visto y lo queremos por lo mucho que nos consuela. Al lucero, tu y yo, lo vemos el primero despuntando en el cielo que va cambiando de azul, al caer de la tarde, el lucero, el primero que nos anuncia que los afanes del día van perdiendo fuerza y llega el descanso. Lo saludamos con alivio. Al lucero, tu yo, lo vemos el último en marchar, esperar a que todas las estrellas se recojan, cuando el alba ya está crecida. Y nos da mucho consuelo, a ti y mi, ese lucero de la mañana que nos dicen que las tinieblas ya han pasado y que se abre paso la luz y que los fantasma del insomnio son viento. Al lucero, lo queremos tu y yo por lo mucho que nos consuela, porque está puntual, ordenado, y es consuelo verlo sucederse de primera mañana y última tarde porque tú y yo lo desordenamos todo. Le han hecho una foto de cerca al lucero, y Venus es de tabaco y de oro, como un doblón viejo. Los señores de la ciencia le han descubierto una musaraña al lucero. ¡Quién iba a decirlo¡ A nuestro lucero. No estábamos ni tu ni yo y el lucero ya iba y venía ordenado, no estábamos ni tu ni yo y el lucero ya tenía musarañas. Nos iremos tu y yo y el lucero seguirá, de tabaco y oro. Pero si no nos hubiera consolado, el lucero estaría solo, solo en un cielo sin ti y sin mi, en el cielo de lo que ha sido.