La Foto del Día: "Era una obsesión, siempre fue una obsesión"

La foto que me ha llamado la atención hoy la ha hecho Juan Medina en Pamplona. Desenfocado el segundo plano toda la atención se concentra en el único personaje de la imagen. Un mozo levanta un brazo, la otra mano se la lleva al pecho con el puño cerrado. Lleva puesta una camiseta llena de manchurrones de vino fresco. El caldo salta a su alrededor y el fotógrafo ha cazado el preciso instante en el que un surtidor de tinto se eleva conjurando la gravedad. Un chorro que parece escapado de una barrica que hubiese estallado dibuja en el aire un rayo encarnado. Las gotas rojas y pulverizadas saltan en todas direcciones. . La sangre de mentira quiere lavar el blanco sucio de la camiseta. Salta y salpica la sangre con un sacrificio simulado. El mozo no lo sabe, pero hace un gesto que hicieron sus padres, los padres de sus padres, los abuelos de sus abuelos y así hasta llegar al fondo del pozo del tiempo. Porque la fiesta siempre vino después de haber quedado limpio, aseado, pulcro, puro. Era una obsesión, siempre fue una obsesión. Encontrar una sangre, un vino, que eliminara la suciedad, que los dejara libres. Ahora hay puntos limpios, y va uno y deja en esos puntos y deja en ellos el sofá que no quiere volver a recordar, el sillón de estilo remordimiento. Vamos al punto limpio y dejamos todo lo sobra, todo con lo que no se quiere cargar. Pero no es tan fácil. Nuestros antepasados eran más realistas, al final de la tarde, la máncha del recuerdo, del mal recuerdo del mal hecho no se iba. Por eso buscaban sangres y vinos con los que lavarse. Sólo había fiesta después cuando creían estar bien bañados. Pero había que repetir el baño rojo todos los años, todos los meses. Hasta que llegaron la sangre y el vino definitivo y ya no fueron necesario ni más surtidores ni más sacrificios. Entonces empezó la auténtica fiesta.