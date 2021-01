La Foto del Día: "Sí, era otra España"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy repasando la obra de uno de los grandes de la cámara de nuestro país, Ramon Masats. El retrato está tomado en una calle muy ancha de una España muy lejano, en la que no había asfalto sino adoquines y los adoquines estaban atravesados por las paralelas que siempre buscaban el infinito, las paralelas sobre las que rodaban los tranvías. En esa España, en una avenida cortada al poco tráfico de entonces, en una mañana fría hay dos vespas aparcadas junto a las vías. Dos vespas muy usadas, aparcadas en el sitio conveniente para que sirvan de miradores Sobre una de las vespas, en el reposapie, hay una chica de espaldas con zapatos de tacón, abrigo hasta las rodillas, piernas al aire y un pañuelo en la cabeza. Sobre el sillín, de pie, un joven, también abrigado. En la segunda vespa, más sufrida, hay subidas hasta cuatro personas que se agarran las unas a las otras. Las dos vespas forman la segunda fila de una multitud que se arremolina delante de la calzada. Cuatro forman una torre humana aupados en una escalera. Uno de ellos parece un sereno que ha esperado hasta que avanzara el día para no perderse el gran acontecimiento. Nadie se vuelve para no perderse el instante esperado. Sí, era otra España, sí la foto es en blanco y negro, sí ya no hay pañuelos en la cabeza ya no hay tacones por la calle. Me da igual. Lo que veo, y eso es de siempre, es la fuerza de la curiosidad. El deseo de ver algo que debe ser importante, algo que va a pasar, ha sacado a los protagonistas de la foto de sus casas, los ha arremolinado, los ha unido. ¿Inocencia? Más bien inteligencia.