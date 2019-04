Foto del dia: "Desde arriba las cosas se ven de un modo diferente"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario ABC. Esta tomada en Ucrania. Un hombre joven, de espaldas, desciende hacia un valle. En el valle hay un barrio de casas dispersas. Casas con huertos, con tejados a dos aguas, algunas construcciones parecen establos. Todas están rodeadas de praderas abiertas, que parecen una manta echa de retales, el del fondo muy verde, el de la derecha menos, unos segados, otros no. La tierra parece cansada, exhausta, quizás ha sido un invierno con poca nieve, o la primavera también allí tiene también poco agua. Los arboles no están desnudos pero las hojas parecen más de otoño que de este tiempo. Desde donde está hecha la foto, se oye ese murmullo lejano de la vida: el ladrido quedo de un perro, quizás algunas esquilas, la tos ronca de un tractor viejo que no se ve.

Y dentro de cada casa del valle la inmensidad de los días de sus vecinos: el corazón rasgado de alguno que no puede quitarse la pena a pesar de que busca en el trabajo un olvido que no llega, la impaciencia de quien espera una ilusión que está a punto de cumplirse, el cansancio de aquellos a los que todo les pesa más de lo que se atreven a reconocer, las lágrimas escondidas, las risas abiertas, la vida inmensa y silenciosa allá abajo en cada casa del valle.

El joven que baja de la montaña, el protagonista de la foto, pisa una hierba seca y amarilla. Trae, el aire de la montaña, el silencio de la montaña, la mirada de las cumbres. Desde arriba las cosas se ven de un modo diferente, no importa cuando uno viene de la montaña resolverlo todo de forma rápida, cuando viene uno con el aire de la montaña, a veces un poco aventado, el silencio se prolonga como una especie de manto sobre los rostros que va uno encontrado por el valle, ha visto uno las nubes de cerca, los espacios abierto, ha visto uno como las piedras solidas eran creadas y trae uno de la montaña la mirada diferente, más calma, más capaz, y no le incomoda a uno que la hierba esté todavía amarilla y que las hojas de los árboles sean ocres. Trae otro tiempo de la montaña