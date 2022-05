La Foto del Día: " No es delito sino mérito acogerla”

La foto que me ha llamado la atención la han tomado al borde del río Ganges, en la India lejana, en la India de los colores imposibles, en la India cruel que trata a los supuestamente impuros peor que si fueran perros. Al fon do de la foto un templo de varios pisos, en segundo plano unas mujeres muy atentas que miran lo que hace un grupo de hombres. Los hombres están desnudos de cintura para arriba. Sobre los pechos de piel oscura cuelgan guirnaldas de flores color naranja. Color naranja como el de las zanahorias, como el de la papaya, como el de los peces de agua dulce. Naranja del hinduismo, de los mil dioses, de las infinitas religiones que se llaman hinduistas. En el centro del grupo de hombres un santón con los pelos y la barba muy larga. La cara embadurnada con ceniza blanca, en la boca una mascarilla rosa y en los ojos una tristeza antigua, un delito heredado desde hace milenios, la culpa de un pecado cometido por todos y por ninguno. El santón con sus seguidores, quizás todos ellos brahmanes, entonarán la salmodia en la vieja lengua, en sanscrito. Repetirán palabras que no entienden. Y luego se bañarán en las aguas sucias del Ganges buscando la pureza. El santón y sus seguidores siempre buscan la pureza, en la comida, en la distancia con los parias, en la distancia con las mujeres. ¿Cuál es el pecado que el santón expía? El pecado de haber nacido, el pecado de haber dicho yo, el pecado de haber deseado la vida. El santón quiere volver a ser nadie, volver a ser nada. Medita largas horas para que su cuerpo ligero y su mente empiecen a disolverse. No quiere saber el santón que haber nacido no es un delito sino un regalo, que estar naciendo cada mañana es una merced. Que desearlo todo, que correr detrás de los gorriones, que cantar, que bailar, que querer mucho a alguien, que decir yo, que decir tú ni es soberbia, ni engreimiento, sino la vida, la vida que cada uno lleva dentro del pecho, la vida que quiere más vida. No es delito sino mérito acogerla.