La Foto del Día: "Del sentir, del pensar y del decir ya se encargan otros"

La foto que me ha llamado la atención hoy deben haberlo tomado en una de esas fiestas con las que se celebra la entrada del verano. Al fondo una carpa de feria y delante gentes que caminan en pantalón corto de forma despreocupada. En una esquina de la imagen una niña rubia, con un delicioso vestido estampado, mira hacia arriba. Mira con media sonrisa y algo de extrañeza a dos personajes que tiene cerca. El personaje femenino, con un largo traje rosa, lleva enfundados unos guantes amarillos de plástico, de los que se usan para fregar. El personaje masculino viste también un traje elegante de raya diplomática, usa corbata y exhibe un clavel en el ojal. En este caso los guantes son verdes. La niña rubia los mira porque el personaje femenino donde debiera tener la cabeza tiene una gran maceta con rosas artificiales. Y el personaje masculino otro gran tiesto con camelias también artificiales. Tiestos por testas. Los antiguos decían que los tiestos eran vasos de barro donde crecía la albahaca. Macetas y albaqueros no se debían quebrar, como no se debían torcer las barandas o desladrillar los suelos. Eran principios de orden. Ahora, por si acaso, el orden se obtiene reduciendo la libertad que es muy libre. A los protagonistas de la foto desde muy pequeñitos le explicaron que debían sentir al ver una garcilla leve elevarse en la marisma, qué debían pensar sobre los enterramientos de los neardentales, que debían desear al montarse en el metro o delante de un escaparate, que debían decir al ver un mendigo en unos cartones. El orden nuevo es así, porque la libertad es demasiado libre. Donde hay testas hay que poner albaqueros, tiestos para criar hierbas digestivas, aperitivas, carminativas, y anti-espasmódicas. Del sentir, del pensar y del decir ya se encargan otros porque la libertad es demasiado libre.