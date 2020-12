La Foto del Día: "Decenas de millones de años luz de vida"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Es una imagen sencilla, cotidiana. Esta misma mañana en Madrid ha habido cientos de escenas como la retratadas. La foto recoge una mañana de este otoño que es ya invierno en un parque. La luz tiene una alegría nada cansada. Conversan tres ancianos y una anciana sentados en un banco, separados los unos de los otros, con sus mascarillas puestas. Conversan con un quinto mayor que está de pie, tocado con un sombrero que se le ha quedado grande. No se le ve casi la cara pero sí las manos que junta sobre sobre un bastón. Son manos blancas, finas, retorcidas por el reuma, con dedos huesudos. De fondo, el rumor de otras conversaciones, niños que juegan. En la hierba un mirlo macho, con el pico naranja, da saltitos. Los mayores del parque hablan de sus cosas. Uno de ellos va a ser bisabuelo y la cara se le ilumina dando la noticia. Los demás le dan la enhorabuena. Luego el diálogo se vuelve al pasado, al tiempo en el que, por estas fechas, empezaba la recogida de la aceituna, a los años de la escuela, a los años del trabajo. El palique vuelve al presente, a veces se les va la especie de lo que quieren decir. Pero en seguida retorna la plática. Y parece que hablan de nimiedades, de cosas sin sustancia. Pero en cada palabra, en cada sucedido, están ellos, está su memoria, su alma, sus deseos que los siguen teniendo. Las palabras, sencillas, lentas, contienen decenas de millones de años luz de vida. De esa vida infinita que siempre está a la espera de ser escuchada, oída, valorada.