La Foto del Día: "Darle tiempo al tiempo y alcanzar el auténtico provecho."

La foto que hoy me ha llamado la atención es una de las que se exponen en PhotoEspaña. Como en un cuadro de Caravaggio, las protagonistas salen de un fondo negro. Minya ha cumplido 50 años, está sentada en una cama estrecha cubierta con una colcha oscura. Minya es una mujer de cara redonda, pelo corto y mirada intensa. La falda que viste enseña unas piernas con la piel manchada, mancha no por fuera, manchada por dentro por la mala circulación. Tatyana tiene también 50 años y reposa su cabeza en el regazo de Minya. Tiene los ojos cerrados y un gesto de angustia en la cara que contrasta con un traje de flores apasionadas. Mynia rodea con su brazo la cabeza de Mynia intentado que la angustia no le quite el aire del alma. Myna y Tatyana son dos mujeres que no pueden, como muchos, investigar sobre la importancia del boson de Higgs en la estructura de la materia, no pueden programar, como muchos, algoritmos que hagan reconocimiento facial. Las dos mujeres, no pueden, como muchos, experimentar con la mosca de la fruta para saber cómo funciona una proteína. Las dos mujeres, como muchos, no pueden negociar la letra pequeña de un tratado de desarme. No pueden, como muchos, dar un curso de derecho migratorio en inglés, francés, español e italiano. Las dos mujeres, no pueden como muchos, escribir novelas de trama compleja, concebir hexámetros sugerentes, endecasílabos burlones. Pero las dos mujeres como se ve en la foto, son capaces de una ternura que pocos alcanzan. Son capaces de estar antentas, como pocos, a los saltos de un gorrión con hambre. Son capaces, como poca, de mirar una cara, hasta arrancarle el secreto no desvelado. Las dos mujeres, saben, como nadie mirar, darle tiempo al tiempo y alcanzar el auténtico provecho.