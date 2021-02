La Foto del Día: "Colores sí. Es fácil distinguirlos".

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es una imagen de un paisaje nevado tomada por Alec Soth en el Missisippi, en un invierno ya lejano. El cielo de un blanco que tira al gris. En medio algunos árboles desnudos, delgados y desvalidos. Y el suelo de un blanco desértico, impoluto, sin huella alguna. En medio de esa nada blanca, una cabaña de madera. La cabaña es sofisticada, tiene dos pisos y una fachada artísticamente decorada con calaveras de vaca, palos y plantas secas. La cabaña, subida en una base de madera, parece una balsa que hubiese estado la deriva en un desierto helado y que hubiera terminado por encallar en cualquier sitio. Sus habitantes están encerrados, de momento tienen combustible para calentarse. No sabemos nada de ellos. Bueno sí, alguna noticia sí tenemos. Porque desde la cabaña sale un tendal alto de un solo hilo. Y en ese tendal hay colgadas dos camisas blancas que apenas se distinguen. Pero también hay un pantalón y dos camisas rojas, un pantalón verde y un pijama rosa. Los colores que cuelgan del tendedero son una fiesta en un mundo frío y yermo. Nunca hay colores más vistosos, más alegres, más vivos que los que ondean en un páramo donde la vida parece haber desaparecido. Por eso distinguimos el color, el brillo, de ciertos ojos, de ciertos rostros en el desierto helado del autobus que nos trae del trabajo a casa, en la niebla que parece haberse adueñado de nuestra memoria y en los desiertos helados en los que habitamos. Colores sí. Es fácil distinguirlos.