La foto que me ha llamado la atención es de Javier Campano, uno de los grandes fotógrafos españoles. Photo España le dedica una exposición. La imagen está tomada un día de verano en una calle de Madrid a mitad de los años 70. Un simca 1000 y un Seat 1430 están aparcados en un asfalto muy poco transitado. En una pared unos carteles anuncian el Circo Price que hace meses se marchó con sus fieras y con su hombre bala. En medio de una acera ancha se levanta un quiosco de la once con un toldo que conoció mejores épocas. Los boletos cuelgan de cuerdas y el puesto se antoja mucho puesto para tan poca mercancía. El sol casca de lo lindo y un grupo grande de mujeres, como beduinas de ese desierto en el que se convierte la capital en verano, se arremolinan en la escasa sombra que proyecta el kiosko. Casi todas llevan zapatos de medio tacón, pelo corto, camiseta y una falda que llega hasta la rodilla. Las mujeres tienen que estar muy juntas para evitar el castigo que viene del cielo. Todas esperan tranquilas, quizá la llegada de un autobús, quizá la salida de los hijos de algún campamento urbano...quien sabe. Esperan. Esperan a la sombra de un kiosko que reparte la suerte, más que la suerte, la fortuna. Pero las mujeres no miran los boletos, quizás ya saben que la fortuna es caprichosa, demasiado caprichosa. Las mujeres de la foto esperan y buscan refugio. Llegará el autobúso saldrán los niños del campamento y las mujeres seguirán esperando: esperarán una conversación con el marido que está esquivo, una llamada de teléfono de una hermana que tuvo que emigrar, un gesto de cariño, una alegría imprevista. Por más que una se resista no puede dejar de esperar.