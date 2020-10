La Foto del Día: "casi irreal"

La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en internet, repasado las imágenes que se hicieron mientras se rodó una película en blanco y negro, de John Huston,. La película se tituló en España Vidas Rebeldes. Su protagonista la encarna Marilyn Monroe. Y en la foto Marylin está asomada en un gran ventanal con forma de semicírculo. Viste un traje oscuro con un gran escote en la espalda. Unos visillos tapan los cristales y tamizan la luz de la habitación que ha quedado en claroscuro. Marylin ha apartado uno de los visillos para ver mejor. La posición del brazo que se le ve y de los hombros indica tensión, está buscando algo, quizás entre los coches, quizás en la fachada de la iglesia que hay en la calle, quizás más allá del cielo y del cine, más allá. Unos pasos más atrás, en mangas de camisas y con un pitillo en la boca la observa Arthur Miller, su marido y guionista de la película. Tiene las manos en los bolsillos pero en la posición de su cabeza también hay tensión, como si quisiera que en ese momento su mujer le dijera algo más, le diera algo más, algo más de su belleza, de su frescura, de su inteligencia. Marylin, ya lo he dicho, no se vuelve, bañada por una extraña luz, casi irreal, no se deja aferrar, escapa con su mirada. Menos mal que las mujeres guapas escapan con su mirada, buscan mundos más allá del hastío confortable de las pequeñas habitaciones.