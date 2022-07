La Foto Del Día: "Así se vence el deseo de parar"

La foto que me ha llamado la atención deben haberla tomado muy al norte porque retrata a un grupo grande de gente con ganas de ejercitarse. Todos miran hacia un escenario. Encima de las tablas un joven con el pelo recogido en un gran moño salta y al tiempo extiende los brazos formando una cruz con su cuerpo. El joven tiene los dos pies en el aire, viste pantalón corto, mallas y una camiseta blanca. Seguramente en la foto suena una canción sencilla con un fondo simple de percusión que sirve para llevar el ritmo y para alimentar la adrenalina. Así se vence el deseo de parar. Unas cincuenta personas repiten el gesto del monitor. Saltan y alzan los brazos. Hay chicas jóvenes y delgadas, jóvenes entradas en carnes, señoras entusiastas, chavales que se mueven sin esfuerzo, hombres con tripa cervercera y camiseta sin tirantes. Todos, en la medida de sus posibilidades, hacen lo mismo. Todos llevan una ropa deportiva aparentemente distinta. Las variaciones son mínimas. Todos los que saltan quiere ser diferentes, pero viven como los demás. Hablan su idioma como los demás porque se han esforzado en perder cualquier tipo de acento, porque ven todas las mismas series. Desean lo mismo que los demás, ya no desean salir a cazar conejos los domingos, ya no les gusta una tostada con ajo, la promesa de un beso. Todos hacen viajes a lugares remotos de los que vuelven sin haberse encontrado ni con nadie ni con nada. Todos desean a los mismos hombres y a las mismas mujeres. Todos sufren y se alegran como los actores de cine. Todos consumen lo mismo: una diferencia falsa, comercial. Y creen que son especiales. Todos viven en un infierno de almas replicantes. Hasta que, de pronto, uno, uno solo, empieza a decir por su cuenta, no porque lo haya visto en un videojuego o porque lo haya leído en un libro sino porque se aventura: esto es bonito, esto es verdad, esto es bueno.