Foto del día: "Y así está la señora, haciendo punto, tejiendo los días del mundo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Es uno de los retratos de la serie de Xurxo Lobato dedicada a Jalisia. En un saloncito de un apartamento muy modesto una mujer de mediana edad y de pelo de plata hace punto. Tiene la señora desplegado sobre sus rodillas una tela en la que guarda la labor. Esta la protagonista sentada en un sofé pequeñito de escai, de un plástico que se le sigue pegando a los mulos después de tantos años. Junto al sofá hay una lavadora que ya he dicho que el apartamento es muy chiquito y que no habrá otro rincón donde poner el electrodoméstico. La pared forrada de papel pintado al que se le ha ido el color. Y delante del sofá una mesita con una pañito de croché que para algo la señora es una primorosa, y sobre el pañito una gran caracola de mar llena de caracolitas pequeñas. La gran caracola, erguida, preside la habitación y por ella llega el ruido de las olas, y el canto de los marineros y el llanto escondido de los grumetes que están tristes de dormir lejos de su casa. Se oye el oceanose oyen las penas de los embarcados. Y tiene la señora en la salita, encima del sofá, un cuadro que es una copia mala de una escena de campo pero da lo mismo, porque el paisaje del lago, del monte le trae a la mujer el sonido del agua dulce, los gritos de los que bregan y de los que aran los campos. Y así está la señora, haciendo punto, tejiendo los días del mundo, entre la brisa del oceano que no tiene horizonte y los olores de los juncos y el rumor del cereal que por San Blas ha empezado a despuntar. No importa lo pequeño que sea un apartamento si le entran los vientos de la tierra, si entra el mundo con sus latidos, con sus afanes

