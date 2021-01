La Foto del Día: "El aire entero está lleno de los que piden ser lavados"

La foto que me ha llamado la atención la ha publicado la Vanguardia. El retrato está tomado en San Petersburgo. Todo la imagen está filtrada por una nevada de pequeños copos. De fondo, dos grandes edificios, muy sólidos, muy firmes. Y, en medio, una cúpula dorada de una iglesia ortodoxa coronada por una gran cruz. En primer plano las aguas heladas del río Neva y entre los hielos un bañista con el torso desnudo y el pelo muy corto. Se adentra el bañista en esa corriente de fuego gélido y solo se adivina la tortura en su modo de alzar los brazos y cerrar las manos. El bañista de enero, el bañista del hielo no es un héroe. Es simplemente un hombre que busca limpiar su piel, limpiar sus ojos, limpiar su memoria y sus huesos. Nos habían dicho que el peso de la suciedad, ese peso que rompe el cuerpo y el alma, era un peso del pasado, de personas antiguas. Y nosotros, los modernos, sin embargo estamos obsesionados por el peso insoportable de las manchas, los bañistas buscan aguas gélidas para purificarse, hay quien buscas el daño porque piensa que es culpable de no se sabe que delito. El aire entero está lleno de los que piden ser lavados y no se les escucha porque se les hizo nacer en un mundo higienizado de antemano, porque se les ha hecho vivir en un mundo en el que la culpa fue expulsada, y la culpa siempre vuelve, la culpa no puede ser olvidada, la culpa solo puede ser vencida. Foto de bañista en aguas heladas de un río ruso en el que se refleja la cruz dorada de una igleisa ortodoxa.