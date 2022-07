La Foto Del Día: "El agua de lluvia, remansada, es un espejo gris en el que se mira el cielo blanco"

En unos sitios fuego, en otra agua. La foto que me ha llamado la atención hoy es de una inundación. Una carretera local ha quedado anegada y sobre el asfalto hay dos carteles que anuncian que está cortada. La vía transcurre junto a un prado cercado y, según las señales, gira de forma brusca. Pero la cerca y la curvan están ahora sumergidas. Un Ticio se ha bajado del coche y se ha puesto la mano como visera y mira al otro lado. Bajo sus pies un ave fría, se posa en la nueva orilla. Se ha formado una auténtica laguna: el agua de lluvia, remansada, es un espejo gris en el que se mira el cielo blanco. A lo lejos, donde se posan los ojos del Ticio, una gran arboleda y luego la niebla. El Ticio sabe dónde quiere ir, sabe cuál es su meta, pero no tiene modo de llegar. El Ticio viene del Ayuntamiento donde ha vuelto a presentar una solicitud para que atiendan su anterior recurso, recurso en el que pedía que se escuchara su primera reclamación. Desde que echó los papeles ha visto muchas caras de funcionarios, parapetados detrás de ventanillas, que siempre le indicaban un procedimiento que le devolvia al origen de todos los procedimientos. El Ticio sabe dónde quiere ir, pero la burocracia ha inundado el acceso. El Ticio viene de hablar con su mujer, llevan varias décadas felizmente casados, pero hace un tiempo entraron en un laberinto que parece no tener salida. Saben qué quieren escapar, pero todos los pasillos del endiablado circuito se repiten sin abrir puerta alguna. El Ticio de la foto se ríe cuando oye a los intelectuales decir en televisión que no hay meta, solo carretera. El Ticio piensa que se equivocan, es justo lo contrario, lo que él necesita es una buena barca, un buen camino, para llegar al otro lado.