La Foto del Día: "Paisaje de invierno"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es un paisaje delicioso de la Cataluña interior en un día soleado. En primer plano unas vides robustas, todavía desnudas. Vides sobre una tierra fecunda y bien arada. No tienen ni uvas ni sarmientos. Solo el nudoso, reumático tronco, lejanos los racimos dulces. Más allá de las vides, campos pequeños, con sus lindes muy marcadas. Que se sepa bien de quién es la tierra de cada cual, que no haya dudas. Y al fondo del todo, debajo de un cielo azul con pocas nubes perezosas, una colinilla muy suave, casi un alcor por el que trepan cipreses como vigías y las copas redondas de los pinos. Paisaje de invierno que quiere dejar de serlo, que quiere dejar atrás los fríos y la tierra yerma. Por una esquina del retrato, por una esquina de la foto aparece un almendro, un ya es pero no todavía. Está el almendro todo cuajado de flores de seda blanca. Las flores del almendro tienen la forma de la esperanza, de lo que vendrá, tienen la pureza y el color de lo que que todavía no ha llegado. El almendro es un atrevido, tiene prisa por dar un anticipo cuando todavía el suelo está frío, cuando la brisa todavía habla de la muerte. El almendro anuncia que habrá fruto en la vid, que la colina estallará en rojas amapolas. Las flores del almendro son el ya pero no todavía. Sin el ya de senda blanca no hay quien resista el largo invierno. Si una prenda, sin un anticipo, sin una muestra del futuro, sin un almendro de esperanza, el invierno se antoja eterno.