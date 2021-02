La Foto del Día" Blanco de agua que corre, de agua que limpia"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Es un foto, antigua, muy antigua, que hizo un aleman, Otto Wunderlich, en un viaje a principios, muy a principios del siglo XX. En el retrato, un patio. El suelo mal empedrado con cantos fuera de su tiempo, piedras y gastadas por el tiempo, por el trajín más de mulas que de caballos, por el ir y venir de carros. Varias columnas de piedra, traídas de otra parte y mal ajustadas, sostienen unos soportales y un segundo piso con balconada de madera. Arriba de todo tejas que, aunque no se ve en la foto, seguro que algunas están floridas. En la esquina del patio de un caño cae un chorro de agua fresca que recoge un pilón. Un pilo que, a buen seguro, está en el segundo o tercer uso. Y que fue abrevadero en el campo. Gastado tiene el brocal. El retrato es la Posada de la Sangre de Toledo. Desde la cocina sale al patio un olor a ajo y a pimentón, a rancio de tocino y de huesos que hacen un caldo agrío. Barbota en una cazuela de barro un guiso con mucha agua, menudillo y un puñado de arroz. Desde las habitaciones sale un olor agrio, a paja sucia, a ropa húmeda, a arriero poco amigo de los arroyos. Y en el retrato, en la balconada, hay una lavandera que apoya en la madera una jofaina cargada de ropa blanca. Las manos de la lavandera huelen a junco, a lavanda y a romero. Que ha tendido la colada en un matojo de mirto mientras cantaba una coplilla. Las manos blancas de la lavandera las trae rojas de tanto restregar, frotar y golpear. Blanco de agua que corre, de agua que limpia, rojo de amor.