La Foto del Día: "La mar arisca y oscura"

La Foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El Mundo. Es una imagen en blanco y negro, el fondo, desenfocado, es el de una costra de rocas. El mar y el cielo gris parecen una misma cosa. El agua del océano ha dejado charcos sobre un suelo de piedra pulido por el ir y venir de unas olas sin misericordia alguna. En el centro de la foto, una mujer, vestida con ropa de labor. La cara recia, sin arrugas, la boca algo abierta por el esfuerzo. Y la mirada hacia el frente. Se tapa la mujer la cabeza con un gorro de lana, sobre el que sostiene un cubo negro. En el cubo, el rastrillo y todas las herramientas para el marisqueo del percebe. Un brazo recio, ayuda a la cabeza a hacer el equilibrio. El trabajo es duro, y hay que andar con un ojo. Un ojo en la mar traicionera que cuando te descuidas te lleva para adentro. Y el otro ojo tiene que estar en el preciado escaramujo. El trabajo es duro. Todo el cuerpo se queja de andar subiendo y bajando, y de la humedad en los huesos. El trabajo es duro. Que no sabe una, si habrá suficiente para pagar el pan. Y miras la foto de la mujer, la determinacion de su mirada, la energía del gesto, la sobreidad en el esfuerzo. Y te preguntas, ¿de dónde esa energía? ¿de dónde esa fuerza? ¿de dónde sale esa tenacidad? Ese no rendirse, ese no parar. Hasta arrebatarle a la mar arisca y oscura, sus frutos más celosos.