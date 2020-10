La Foto del Día: "Los muros son memoria del tiempo"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en la portada de la Vanguardia. Es una imagen tomada en la parroquia de Santa Ana de Barcelona, con muros grises. Los muros son memoria del tiempo y cada una de las piedras diferentes, tienen su historia, su personalidad: unas mejor talladas, otras menos trabajadas. La argamasa, a tramos blanca, a tramos oscura, habla de las idas y venidas que tiene la vida. En el centro de la foto, la estatua de una Virgen, con el Niño en brazos. Parece que la Virgen anda sobre un altar. Debajo de la Virgen una mesa y sobre la mesa cajas con medicamentos. En una esquina un doctor muy canijo con una bata blanca y una mascarilla. Tiene el doctor la mano sobre la cabeza de un hombre que está sentado en un vieja silla. El doctor hace su trabajo: si no sujeta la cabeza con firmeza su diagnóstico no será preciso. El hombre al que el doctor atiende lleva meses, años, durmiendo en la calle. Y esa mano firme del doctor que le sujeta la cabeza es lo más parecido a una caricia que ha tenido en los últimos años y en los últimos meses. Le mira el doctor a los ojos, la primera vez que le miran a los ojos en meses, en años. En la penumbra de la iglesia, las manos del doctor le hacen recordar su nombre, le hacen darse cuenta de que no necesariamente tiene que decirlo con angustia, con rechazo, respira confiadamente, entregado, por primera vez en meses y en años y repite su nombre con una ternura extraña.