La Foto del Día: "Tristeza y cansancio con la profundidad de un abismo"

La foto con la que me quedo hoy la publica el diario El País. Es una imagen de Ángel López Soto tirada en Lahore, en Pakistán. Lahore es la India al otro lado de la frontera, mujeres con sharis, colores infinitos, calles atestadas, la vida vibrando en miles de registros entre gentes pobres. La foto está hecha desde un coche. Van y vienen motocicletas con otros dos y tres hombres en sus lomos. Hombres con el pelo muy oscuro y bigote. Se asoma al objetivo un caballo blanco y famélico. En la parte de atrás de un motocarro amarillo se ha instalado una familia. El padre carga con una bolsa de plástico. Dos niños pequeños asoman dos caritas tristes. La madre jovencísima, con la cara redonda, las cejas anchas, la cabeza tapada con un pañuelo de encaje, sujeta con un mano al tercer hijo, apenas un bebé, que está enrollado en una manta. La otra mano la utiliza para agarrarse al motocarro. Son manos grandes, con dedos fuertes. Tiene la madre jovencísima la cabeza apoyada en uno de los hierros amarillos. Busca la madre jovencísima descanso durante unos segundos. En su cara hay una tristeza profunda, un cansancio que no parece tener fondo. Tristeza y cansancio con la profundidad de un abismo. No se oyen los sollozos de su alma, son sordos. La joven madre es una doliente, espadas le atraviesan el anima. Y sostiene con fuerza a su hijo. En realidad en sus manos está nuestro destino. . Hay mujeres que sin que tú y yo lo sepamos, sostienen el suelo que pisamos, el cielo que nos corona, el aire que respiramos. Hay mujeres que sostienen el mundo.