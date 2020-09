Foto del Día: "Como flechas de azabache"

La foto que me ha llamado la atención la publica la web del National Geographic. Es una imagen tomada en la costa de Zanzibar, en Tanzania. Hay en la instantánea una rayita de mar y luego una tierra blanca, como unas salinas marcadas con estacas. Una mujer joven, negra, con un pañuelo y con un gorro sobre la cabeza, se inclina sobre un manojo de algas. La mujer, descalza, cultiva algas y ha recogido un manojo plantas acuáticas. El manojo, lechuga del mar, tiene un verde pálido. Pero toda la fuerza de la imagen está en los ojos de la mujer que te miran debajo de la pamela. Las dos pupilas, como flechas de azabache, se disparan hacia el objetivo de la cámara, hacía quien mira la foto. Y cuando digo flechas de azabache no hablo de violencia, ni de reproche. No hay en los ojos de la mujer negra condena, ni imputación. Tampoco hay en esos ojos resignación. Hay una melancolía profunda. No se quejan esos ojos de haber madrugado durante años, de la lucha con el mar y la tierra para lograr una buena cosecha, no se quejan esos ojos de desamores. No, no hay en esos ojos ni queja, ni rabia. Sí hay en esos ojos la melancolía que deja haber plantado y recogido, haber tenido incluso un buen año, haber tenido un mar favorable y darse cuenta de que nada ha sido suficiente. Hay en esos ojos la melancolía que no es pobreza y no es riqueza, que es simplemente el estar vivo y darse cuenta de que nada es suficiente. Por eso son como flechas de azabache esos ojos porque se te clavan en una melancolía conocida.