Foto del día: "No hay nada como algo imprevisto, fuera de guión, para ponernos en nuestro sitio"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Estaban los cuatro políticos muy compuestos, dos señoras y dos señores, esperando que sonaran las chirimías y las fanfarrias de palabrones que se gasta en un acto de conmemoración. e Ni la pompa ni la circunstancia preparadas eran exageradas, que hay que dar sensación de sencillez y de ser muy popular. Los señores políticos gastan trajes normales, eso sí muy planchaditos y las señoras políticas alguna flor bordada en la solapa, pero sin exageraciones. La solemnidad está en los guardias con uniforme de gala, en las banderas, en las palabras de los discursos, palabras muy vacías, llenas sobre todo de viento. Las peroratas, las soflamas, escritas por los asesores de los asesores estaban preparadas para que los señores políticos hablen Palabras de viento, que los señores políticos tienen la cabeza en otra cosa, que antes de hablar están aburridos de lo que iban a decir. Y en esto se levant un viento de verdad, no el de las palabras vacías, un viento que tumba las banderas. Y el señor político de la derecha se gira y se tapa la cara, parece que le ha dado vergüenza. Y al señor político que tiene al lado se le levanta la chaqueta y parece que de un momento se va a quedar desnudo. A la señora política, la más mayor, se le ponen los pelos como a una actriz y se echa la mano a la frente, como para mirar a lo lejos. ¡Cuánto tiempo hacía que la señora política no miraba a lo lejos¡ No estaba previsto, pero este viento no programado, este viento auténtico, fuerte, que se parece poco al de las palabras vacías, por un instante, ha arrancado el arrepentimiento y ha dado profundidad a la mirada miope de los señores políticos. Todos están muy divertidos, también los espectadores. No hay nada como algo imprevisto, fuera de guión, para ponernos en nuestro sitio. Los guiones hay que escribirlos, los horarios programarlos, pero cuando llega lo imprevisto hay que rendirse, porque es exactamente lo que estábamos esperando.