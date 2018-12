Foto del día: "Las cosas bonitas son así, se las reconoce fácilmente porque las estabas esperando"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Su autor es Paco Villalta. En el centro de la imagen aparece una mujer joven de ojos grandes, con una nariz ni pequeña ni grande, con unos labios rellenos, con unos ojos intensísimos que miran hacia arriba, hacia un punto no definido, con unos zarzillos grandes y un pelo recogido. La escena es extraña porque la protagonista del retrato viste un traje de topos, un traje de gitana y está en los sótanos de un edificio comercial lleno de tubos. Que se hace raro tan intensa guapura en un lugar tan inhospito, sin fiesta rodeándola. La retrata es la bailaora Olga Pericet, una de las mejores. Pero lo más importante del retrato no es ni lo bonito de su cara, y mira que es bonita, ni la presente que está ella: lo que te llama la atención son sus dos manos. La derecha levantada por encima de la cabeza en un gesto en el que los dedos parecen elevarse entre suplicantes y orgullos, la izquierda, hacia abajo. Las dos manos dialogan entre sí y lo dicen todo. La mano derecha clama al cielo, pide una respuesta, grita muda, la mano izquierda girada, vuelta hacia abajo, explora las cosas, la profundidad de las cosas. Entre las dos manos de la bailora el gesto transforma el instante, un instante efímero en un momento de belleza. Y lo reconoces rápidamente, es esto, es esto dices mirando las dos manos de la bailaora, es esto lo que yo quería decir, es esto lo que yo estaba esperando, dos manos que gracias al baile sean precisas, exactas en un gesto en el que esté contenido lo esperaba. Un gesto, dos manos, un instante, y este arte solo hecho de aire y de una manos de mujer y todo parece entenderse. Las cosas bonitas son así, claras, se las reconoce fácilmente porque sin haberlas conocido antes sabes que las estabas esperando. En un instante de aire bailado, en un fulgor de belleza, se comprende uno, se reconcilia uno, se redime uno.