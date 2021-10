La foto: "Balcones para asomarse y ver correr el río de la vida por debajo, para saludar a los vecinos"

La foto que me ha llamado la atención no está hoy en la prensa ni en internet sino en mi teléfono móvil. La he tomado en una plaza de Sarriá, en el que hasta cien años fue un pueblo vecino de Barcelona. En una esquina un palacio de sillares claros. Las ventanas del segundo piso partidas con columnas finísimas, las ventanas del primer piso protegidas por rejas grandes, rejas de forja. El balcón de piedra, leve, decorado con filigrana. En la esquina ya digo, un palacio que debió de ser un comerciante rico, quizás traía sedas de Oriente y especias de la India. Ha llovido, lluvia de otoño, el año dura lo que tarda en volver el verano. Y la silla de la terraza que hay debajo del palacio del comerciante medieval está vacías. Las sillas esperando clientes, la plaza esperando olor de jazmines y flores de magnolio, esperando la cosecha de higos y de melones. Mientras vuelven las mozas de blanco, las confidencias en las madrugadas tibias, la plaza de Sarrià deja que le nazca una calle que serpentea hacia la playa lejana. Busca la calle la sonrisa de las olas, el grito de las gaviotas, la arena húmeda. La calle mayor de Sarrià desciende con decisión entre faroles y balcones cerrados con madera y cristal. Balcones para sentarse a pasar la tarde, a leer novelas de aventuras, a coser, a ver pasar a la gente. Balcones para asomarse y ver correr el río de la vida por debajo, para saludar a los vecinos. El río de la vida baja por la calle mayor de Sarría, baja lento, se entretiene en un recodo con las hojas todavía verdes de los chopos. Y luego sigue diligente, el río de la vida siempre buscando la raya del horizonte, el mar lejano, el mar siempre deseado.