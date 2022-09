La Foto: "Bajo un cielo alto toma el sol de septiembre un maizal"

La foto que me ha llamado la atención no está en ningún periódico, ni en una exposición. La he tomado yo en la raya que separa la provincia de Madrid de la de Toledo. Bajo un cielo alto, un cielo listado por trazos de celaje blanco, toma el sol de septiembre un maizal. Las puntas de las plantas, que ya amarillean, guardan con celo unas mazorcas con sus dientes muy apretados. El maizal toma el sol de septiembre junto a un camino blanco, una trocha para la siembra y para la siega. Vigila la vereda un álamo negro, un alamo viejo, solitario, un álamo sin río y sin corazones ni fechas tallados en su tronco. Un álamo que solo tiene el agua a la que llaman sus hojas pequeñas, hojas de álamo que suenan a risa de niño, a castañuelas discretas. Hojas de álamo sedientas, sin regato ni arroyo, que llaman al agua imitando su voz fresca. Está el alamo viejo a unos días de vestirse de oro y melancolía, de dorado y de nostalgia, de incendiar las tierras de labranza con destellos rubios de ausencia. Después el alamo negro se quedara desnudo, suplicante. Seguirá el alámo negro sediento, insatisfecho, digno en su espera, a la orilla del camino blanco, a la orilla del gan silencio. Con un corazón que no duerme y que busca con sus ramas señas lejanas.