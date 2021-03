Fernando de Haro: "En España deberían nacer al año 6.000 niños con síndrome de Down, pero solo nacen 150"

Inma y Sonia viven juntas en un piso de Lleida. Inma y Sonia tienen síndrome de Down. Las dos trabajan en supermercados como reponedoras y decidieron independizarse, para lo que contaron con la ayuda de la Asociación Down de Lleida.

En España nacen al año alrededor de 400.000 personas. Por estadística, uno de cada 700 nacimientos debería de un niño con síndrome de Dow. Eso significa que en España deberían nacer al año 6.000 niños con síndrome de Down, pero solo nacen 150.

Varios estudios apuntan que de seguir con esta tendencia, en 2050 no nacerá ningún niño con el síndrome. De hecho, en Islandia ya sucede. Significa que en España la inmensa mayoría de niños con el síndrome no llegan a nacer. Es llamativo porque tenemos simpatía con los niños que tienen síndrome de Down y hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Ahí está el éxito de la película 'Campeones'. Estimamos a los niños con síndrome de Down pero a menudo no los queremos en nuestra familia.

Recientemente la escritora Siri Hustvedt, novelista y premio Príncipe de Asturias de las Letras 2019, decía que nos gusta creer que eugenesia se acabó con los nazis. La eugenesia supone la eliminación de individuos que se consideran portadores de genes que se considerados defectuosos. Sostiene que no ha desaparecido y que solo le hemos cambiado el nombre. Lo llamamos genética pero es lo mismo, es construir a alguien a la carta. Deshacerse de los defectuosos. La eugenesia tiene que ver con la idea del 'gen egoísta', como si los genes fueran lo único importante. La escritora estadounidense advierte que esta línea de pensamiento está muy viva y que lleva a tomar decisiones.

La dificultad que tenemos para aceptar lo que consideramos vidas defectuosas dice mucho de nosotros mismos, de nuestra sociedad. Dice mucho del modo en que tenemos de mirarlo. Establecemos estándares de éxito que hay que conquistar y todo lo que no esté dentro de esos estándares no lo aceptamos. Es lo que algunos llaman la 'cultura del descarte'. Si no llegas a un cierto nivel, descartado. Eso afecta no solo a los que no nacen, nos afecta a nosotros que hemos nacido porque cada vez se nos hace más complicado llegar a esos mínimos estándares que establecemos, a partir de los cuales inmediatamente, quedamos descartamos.

Lo que sucede con los niños con síndrome de Down explica mucho cómo concebimos la vida en los países occidentales en este comienzo del siglo XXI.