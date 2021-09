Escucha 'La Tarde' (20/09/2021) – de 17h a 18h

La falta de materiales afecta también a la construcción y las reformas. Los materiales han subido un 30%. Pese a la fuerte demanda, el sector sufre la falta de madera o metal. Lo analizamos con el economista Fernando Trías de Bes. Javier Hernández tiene una empresa de reformas, y puntualiza qué materiales son los que más se encarecen. Pedro Parra es coordinador y cofundador de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Giro estratégico de Estados Unidos contra China tras el acuerdo militar con Australia y Reino Unido. La corresponsal en Francia, Asunción Serena, junto al corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, comentan la posición de cada país. Además, Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, experto en Asia y política de seguridad internacional, junto al profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso, analizan este acuerdo. Hoy pagamos la luz a 156,75 euros el megavatio hora. Sube el precio y se rompe el leve descenso de los últimos tres días. Hoy se sitúa a 31 euros por debajo del récord histórico de 188,18 euros. Los consumidores nos empezamos a fijar en el llamado “consumo fantasma” que no es otra cosa que el dineroe xtra que se suma al recibo por dejar los aparatos eléctricos en stand by y no totalmente apagados. De media son unos 50 euros al año, pero dependiendo del hogar y el número y el uso de electrodomésticos y dispositivos podría alcanzar los 130. Lo explica y te cuenta qué hacer Lorena Fernández.

