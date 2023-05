¿Es la FP dual el futuro de los jóvenes?

Si hay un asignatura pendiente en España es la Formación Profesional. En España seguimos teniendo un paro juvenil por encima de la media europea, un 29%. Pedro Sánchez ha anunciado este fin de semana un paquete de 1.300 millones para reforzar "aún más" la FP. Queremos analizar la FP Dual en España. Sólo un 3,7% de los alumnos de FP en España cursan la modalidad dual, que tiene más posibilidades de empleo y sueldos más altos que la FP tradicional.

Los titulados en FP Dual superior cobran de media un 11,9% más que los de la modalidad no dual. Los sueldos pueden ser hasta 3.800 euros más altos. Esto hace que exista una alta demanda. Las titulaciones más solicitadas son las sanitarias (17,5%), las de administración y gestión (12,3%) y las de servicios socioculturales (9,5%).

La Formación Profesional Dual incorpora una fase de formación en empresas. Se reparte entre el aula y la empresa. Según el “Informe sobre la Formación Dual en España” elaborado por el Consejo Económico y Social, los estudiantes de grado medio cobran el primer año un 2,4% más si han tenido formación dual y los de grado superior hasta un 11,9%.

Víctor Cabrera, hizo un grado superior de Mecatrónica Industrial en su modalidad dual. Tiene 24 años, acabó el año pasado y no tardó en encontrar trabajo: "mi experiencia ha sido bastante gratificante a pesar de que tuve un poco de incertidumbre. El tiempo de ocio se reduce bastante, pero por comentarios que había escuchado anteriormente sabía que era una modalidad muy buena para encontrar trabajo en un futuro. Y así ha sido, acabé la formación y en cuanto empecé a echar currículums hubo muchas empresas interesadas en mí", explica.

Natalia Sanz ya trabaja como enfermera, pero ha decidido cursar un grado superior de Estética Integral para ampliar sus posibilidades laborales y en la tarde nos cuenta por qué lo ha hecho: "tenía bastante interés en la estética desde que estuve trabajando en Inglaterra como enfermera estética, pero antes de invertir una cantidad grande de dinero en un máster quería buscar otra alternativa y fue cuando descubrí el grado superior dual de estética integral", cuenta.

En muchos casos hacer una FP dual después de haber terminado una carrera estaría visto como un paso atrás, pero Natalia, precisamente, piensa todo lo contrario: "No he tenido la sensación de dar un paso atrás, sino todo lo contrario. Los conocimientos que estoy adquiriendo este año me van a ayudar muchísimo para llegar a convertirme en una enfermera estética en el futuro", concluye.

Luis Martínez Abarca es Director del Área de Formación Profesional del CEU y aclara cuál es el siguiente paso que hay que implementar a partir de ahora: "tiene que haber un incentivo para las empresas, falta por regular algo que sea interesante para la empresa. No algo monetario, sino algo más allá. Necesitamos la colaboración del tejido empresarial de manera masiva, y para eso desde luego no puede tener este coste tan altísimo para la empresa. Y por último, quizá también es positivo establecer un vínculo laboral a futuro entre el alumno y la empresa de manera que no se te fugue", destaca.

En definitiva, la FP dual puede ser un gran aliado tanto para las empresas como para los jóvenes que buscan formación teórico-práctica, pero todavía falta seguir desarrollándola.