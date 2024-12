¿Cuánto dinero cuesta llegar a España en patera? "Siempre supera el precio de un viaje en avión"

En lo que va de año han llegado más de 45.000 migrantes a Canarias, pero los que preocupan de verdad son los que no llegan, casi 10.500, según la ONG Caminando Fronteras, habrían muerto en este 2024 intentando llegar a las islas.

La ruta atlántica es la más mortífera del mundo y ahora mismo es la más transitada hacia España. Pero, ¿cuánto se paga por llegar a nuestro país desde las costas de Senegal o de Mauritania o del Sáhara?

Francis tenía 19 años cuando salió de Guinea-Conakri, llevaba 250 euros en el bolsillo, pero esos ya se los entregó al hombre que le llevó hasta Mali, luego pudo ir sacando dinero con varios trabajos, pagó otros 50 euros para cruzar la frontera de Argelia, llegar al Sáhara le costó otros 100 y en Dagla, en la costa del Sáhara, se montó en la patera.

El viaje de tres días en patera junto a otras 40 personas le costó más de 2.000 euros, según explica él mismo. Así fue como llegó a Fuerteventura después de estar a punto de hundirse varias veces.

¿Cuánto cuesta llegar a España en patera?

Para responder a esta cuestión y analizar los cambios en los flujos migratorios, en 'La Tarde' de COPE hemos hablado con Lucila Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación porCausa, que se dedica a hacer periodismo de investigación sobre migraciones.

Ante la pregunta de lo que cuesta, a nivel económico, llegar a nuestro país, explica que "en realidad nadie sabe cuáles son los precios de las pateras, lo saben las personas que las cogen y los precios cambian de forma estacional, pero yo he llegado a oír hablar de cantidades muy superiores desde Marruecos en otras condiciones, o sea, es decir, es un precio habitual. Siempre supera el precio de un viaje en avión, desde luego".

¿qUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LAS PATERAS QUE LLEGAN A eSPAÑA?

Por otro lado, se ha referido a quién está detrás de la organización de las pateras que llegan a nuestro país: "Toda la información que tenemos de nuestras investigaciones es que en general las personas que llevan los cayucos ni siquiera pertenecen a ninguna estructura, son personas que ellas mismas quieren cruzar.

El sistema de cruce irregular está fomentado por el hecho de que no existe la posibilidad de hacer cruce regular, es decir, tenemos mucha dificultad para poder venir desde Senegal, desde Mali, desde Mauritania. Desde allí no pueden venir a España casi si no es de forma irregular.

La mafia más gorda que nosotros conocemos suele ser la policía local de los países de origen, que son los que al final están controlando si salen o no salen las barcas, conocen los puntos y reciben dinero por parte de las personas que lo mueven para permitir la salida de las mismas".

Cambios en las rutas migratorias

Por último, se ha centrado en los datos de este 2024 y en el cambio de tendencia en las rutas migratorias: "La certeza es que han cerrado ciertos pasos. Por ejemplo, tras las presiones enormes de Marruecos, a las que el gobierno español y europeo han cedido, el paso por Marruecos está prácticamente blindado. De hecho, no hay casi pasos este año por ahí. Entonces, obviamente, todos los flujos se van derivando.

EFE 75 de los más de 300 migrantes rescatados el día de Navidad en Canarias

Cada vez la gente se baja más, claro, hacia espacios que están más lejos. Es que estamos hablando de 58 kilómetros de estrecho y hemos pasado a 1.600 que hay desde Senegal. Es una barbaridad. No solamente es que el paso sea más peligroso, porque la peligrosidad es muy relativa, sino que son muchísimos kilómetros los que tiene que recorrer una embarcación para llegar".

Para concluir ha lanzado una importante reflexión: "La migración siempre se abre paso, porque es un fenómeno natural. Entonces, al final, la gente acaba encontrando la forma de cruzar. El dilema al que nos tenemos que enfrentar es cuánta gente queremos que muera o cómo queremos trabajar esta cosa que es natural para que las personas no tengan que morir para poder moverse"