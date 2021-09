Dabiz Muñoz, en 'La Tarde': "Freímos los huevos mejor que nadie"

El cocinero español Dabiz Muñoz, del DiverXo con tres estrellas Michelin, ha sido galardonado este miércoles como el mejor chef del año en la quinta edición de los premios The Best Chef Awards 2021, celebrados de forma presencial en Ámsterdam, tras su edición digital del año pasado. Todo un reconocimiento a su gran labor en los fogones. “Lo mismo va para mí, Madrid, que me parece una de las ciudades más emocionantes del mundo en la actualidad para la gastronomía”, señaló Muñoz, que cree que este premio ayudará también a la capital española a "seguir creciendo".