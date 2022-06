Cuatro meses de la invasión de Rusia a Ucrania: "Si no se para a Putin va a seguir en Lituania y Finlandia"

Se cumplen 120 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Mañána se cumplirán cuatro meses. Ahora hemos conocido que en solo los dos primeros meses de la guerra, Rusia ingresó 93.000 millones de euros por la venta de gas, carbón y petróleo, siendo su principal cliente, la Unión Europea.

Son estimaciones del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio (CREA), que atribuye un 61 % de estas compras a los países de la Unión Europea, con una factura de alrededor de 57.000 millones de euros. De este modo, las ventas de hidrocarburos estarían financiando sobradamente el ataque ruso, ya que se estima que el coste de las operaciones militares para el Kremlin ronda los 840 millones de euros al día, cuando los ingresos procedentes del petróleo, el gas y el carbón reportan a las arcas rusas alrededor de 930 millones de euros diarios, un 10,7 % más.

Los principales clientes de los combustibles procedentes de Rusia serían China, con una factura de 12.600 millones de euros; Alemania, con 12.100 millones; Italia, con 7.800 millones; Países Bajos, con 7.800 millones; Turquía, con 6.700 millones; Polonia, con 4.400 millones; Francia, con 4.300 millonees; India, con 3.400 millones, y Bélgica, con 2.600 millones.

En estos 120 días de guerra, los mayores importadores de petróleo ruso fueron China, Países Bajos, Italia y Alemania; los mayores importadores de gas por tubería fueron Alemania, Italia y Turquía; los mayores importadores de carbón fueron Japón, los Países Bajos, China y Taiwán; y los mayores importadores de GNL fueron Francia, Bélgica, Japón y España.

Desde el pasado mes de mayo, los volúmenes de importación han caído un 15 % ya que muchos países y empresas han rechazado los suministros rusos, aunque la subida del 60 % de los precios de exportación de Rusia ha generado una ganancia para las arcas de Putin.

Estados Unidos (-100%), Suecia (-99%), Lituania (-77%), Egipto (-69%), España y Finlandia (-56%) son los países que han dejado de suministrarse de manera total o en cierta medida, mientras que India, Francia, China, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han aumentadp sus importaciones.

Ante tales datos, en 'La Tarde' de COPE nos hacemos la pregunta: ¿y dónde queda la ética?

"Rusia ha comprado a nuestra clase política"

"La ética se quedó en el fondo de los montones de rublos que llegaron a Europa y a muchos de los políticos que nos dirigieron en los útlimos 20 años" afirma Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontifica Comillas que subraya que "hay que ser conscientes de la inmoralidad de Europa, hemos perdido lo que teníamos que éramos una potencia en derechos humanos, que promovíamos la democracia, que condicionábamos nuestra ayuda al respeto a los derechos humanos y, poquito a poquito, Rusia ha ido comprando a nuestra clase política y la ha ido ofreciendo puestos en empresas de energía y de otro tipo para que tomara las decisiones necesarias y llevarnos a esta situación de absoluta dependencia y debilidad frente a ella".

¿Qué debe hacer la UE si no quiere seguir financiando a Ruisa para seguir con la guerra de Ucrania ? "Lo que se tenía que haber hecho era cortar el suministro de los hidrocarburos rusos, Lituania lo ha hecho, lo que hay que hacer es decir a la población el sufrimiento que van a tener y decir a la población que si no se para a Rusia en Ucrania, lo siguientes son Finlandia, Lituania... Lo han dicho los generales rusos, no lo decimos cuatro locos. Sus planes va a seguir. Cuanto más tardemos en darnos cuenta de esto más difícil será".