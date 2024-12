¿Cómo están los precios de los productos en los mercados antes de Nochebuena? Las claves económicas de estas fechas

Como cada año cuando se acercan estas fechas en las que la navidad está a la vuelta de la esquina, un clásico es el de diseñar el menú para estas reseñables reuniones navideñas en las que se juntan las familias, amigos, allegados y amistades. Y es que estos días, el protagonismo está en la mesa, y se trata de la comida, puesto que, aunque en función de cada familia, las preferencias son unas u otras en cuanto al menú.

Aun así, hay clásicos como el solomillo de ternera, el cabrito, el marisco, la lombarda o incluso las croquetas, que casi nunca faltan en la mesa de las familias españolas. Pero, en el caso de estos productos, hay que estar muy atento a su precio, ya que cuando se acercan estas fechas, suelen encarecerse respecto al resto del año.

COPE Asturias Mostrador de Pescados y Mariscos Tito, en el Mercado de El Fontán, en Oviedo

Comprar el menú de navidad unos meses antes de la fecha y congelar el género suele ser una de las opciones más populares para conseguir unos precios más económicos. No obstante, siempre hay casos en los que la compra se hace en los días anteriores o directamente el mismo día, ya sea fruto de la indecisión o simplemente de no tener sitio en casa para congelarlo.

Diferencia de precios

Aunque es habitual la comparación del aumento de precios desde el verano, también suele compararse con el precio que estos productos estrella del menú tuvieron el pasado año 2023. Casos como el percebe, tan popular en estas fechas, hace un año costaba el kilo, una cifra cercana a los 200 euros, mientras que ahora se sitúa en 120, afirma un pescadero de Madrid. Una reducción de precios que ha sido ocasionada por el la mejor climatología que ha favorecido la pesca, y que por lo tanto, ha aumentado la oferta.

Un menú a buen precio

Mattia Pierantoni, propietario y fundador de los restaurantes Propaganda, también es especialista en la configuración de menús, algo que ha hecho con muchos restaurantes y que es una tarea fundamental también en los hogares en el caso de las multitudinarias cenas y comidas navideñas. “Es importante tener en cuenta ingredientes, gustos, intolerancias, alergias y muchos otros factores a la hora de diseñar un menú, y el precio también es algo a tener en cuenta”, afirmaba Mattia en La Tarde.

El pescado es uno de esos indispensables, y una sopa de mejillones y almejas es una opción buena y que tampoco es cara. Aunque el experto también reconoce que en caso de contar con algo más de presupuesto, las gambas son algo recomendable. El tartar de salmón o de atún, son dos buenas opciones que están bien de precio, algo que se puede complementar en una tosta con aguacate, recomienda Mattia.

El Corte Inglés de Preciados nos prepara todo un menú para estas fiestas navideñas

Pero aunque el pescado pueda ser la opción principal como algo más ligero para la cena. En el caso de la comida de navidad, la carne también tiene su protagonismo. Y es que aunque el solomillo de ternera y el cordero o cabrito tiene gran reputación, el mercado confirma que el cerdo ibérico también se cuela entre las preferencias, aunque tenga un precio más elevado. “El cordero lechal es una de las opciones más aclamadas y por el precio que tiene la relación calidad precio es muy buena”, dice Mattia.

Fresco o congelado

Una de las justificaciones para comprar el género a última hora es, que prefieren comprar fresco y no congelar para que el producto conserve todo su sabor y originalidad. Aun así, a efectos económicos y de seguridad, es mejor comprar con antelación para poder ahorrar y saber que no nos vamos a quedar sin producto. En este caso existe la opción de comprar congelado, o de comprar fresco y congelar en casa. Lo único a tener claro es no volver a congelar una vez descongelado.