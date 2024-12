Anticípate a comprar el menú de Nochebuena y Navidad. La carne no sube de precio pero el pescado sí

Estamos a una semana de la Nochebuena. No sé si ya tienes planificado el menú de estas fechas navideñas, pero siempre viene bien anticiparse para evitar la fuerte subida de precios de los últimos días.

En el Mercado de la Esperanza este martes había un muy buen ambiente, muchos clientes que querían hacer los deberes y ahorrarse unos cuantos euros comprando una semana antes los productos. Eso sí, el aumento ya se nota en el pescado.

"ha habido poca merluza por el mal tiempo"

Marta Gómez Arce, presidenta de los comerciantes del mercado que regenta el puesto de pescados “Marta y Enchi”, reconoce que ese aumento de precios es real. Estas navidades, la merluza rellena y el besugo siguen siendo los platos estrella: "La merluza ya está un poco cara, porque ha habido poca por el mal tiempo, y está a 14´50 euros/kilo la merluza grande de kilo y medio. El besugo esta mañana había pequeños de medio kilo a más de 20 euros; los más grandes, más caros. El rape también está caro, a 16´90 euros/kilo el de 4 kilos. Hay variación dependiendo del tamaño".

Puesto de pescado "Marta y Enchi"

la carne no sube de precio

Donde no hay mucha variación es en el precio de la carne. Así que si quieres preparar un solomillo, redondos para asar, lechazo, chuletillas o carrilleras, es el momento de comprar. Antonio Movellán regenta desde hace muchos años la carnicería "Tito”: "La carne está prácticamente igual, e incluso el lechazo no va a subir este año como el año pasado, está más o menos al mismo precio... Igual sube solo un euro, no va a repercutir en los bolsillos".

Mercado de la Esperanza de Santander

Lo que nunca falla es la fidelidad de los clientes del Mercado de la Esperanza, que este año celebró su 120 aniversario.