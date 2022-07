Beatriz de Canarias y Francesc de Cuenca: dos padres de familias de acogida

Algo más de 3.000 niños menores de 11 años están en centros de acogida en España. Una situación que quieren solucionar las Comunidades Autónomas. ¿El objetivo? Lo que quiere el Gobierno, que en 2030 ninguno esté en uno de estos centros y tengan una familia de acogida.

De los 3.088 niños están en centros de acogida en España, de los cuales 537 tienen menos de 4 años, otros 580 tienen entre 4 y 6 años, y 1.911 entre 7 y 10 años. De momento, las únicas autonomías que lo cumplen, que han logrado que todos los niños de centros de acogida estén en grupos familiares, son Cantabria y Navarra.

Las CCAA contarán con la financiación Garantía Infantil de los fondos Next Generation de la UE para que se cumpla el objetivo de que en 2030 ningún menor esté en centros de acogida y estén con una familia.

De las asociaciones implicadas en este proceso está Aldeas Infantiles. Con su ayuda Beatriz y su marido Antonio han participado en cinco acogimientos. Ahora mismo tienen a su cargo una niña de 2 años y medio desde que era tan solo un bebé.

Cuando comenzaron el programa sus hijos biológicos tenían 18 y 20 años, después de una evaluación psicólogica a toda la familia, comenzaron a llegar los bebés: "Yo no he tenido dos hijos, he tenido siete", asegura Beatriz quien siente que "ha sido una alegría. Estos niños te aportan más de lo que tú les puedes dar a ellos".

Otra familia de acogida son Francesc y Johana hace seis años decidieron acoger a cuatro niños que ahora tienen 12, 14, 15 y 16 años. "Se apoya a la familia en todo momento y después de un largo proceso de selección acabamos siendo padres de cuatro niños en adopción, pero también somos biológicos de una niña de dos años", cuenta Francesc.

"No teníamos experiencia en ser padres y aprendimos a serlo de un grupo de cuatro hermanos que eran muy intensos, pero te aportan una sensación de plenitud y satisfacción en la vida", asegura Francesc.